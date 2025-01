Il gattile del Comune di Bologna è stato chiuso al pubblico a causa della comparsa di casi di parvovirosi, da metà ottobre fino a questa settimana, per consentire di curare i gatti presenti, contenere i contagi e applicare i protocolli sanitari necessari. La patologia non è trasmissibile all’uomo.

La conclusione dell’epidemia è stata ottenuta grazie all’applicazione di rigorose misure igienico sanitarie, secondo le indicazioni del responsabile sanitario della struttura e dell’Ausl di Bologna.

La chiusura del gattile non ha comportato la sospensione dei servizi di urgenza, mentre è stato necessario sospendere le visite dei cittadini per l’adozione dei gatti.

Si ricorda che, in caso di segnalazioni o di bisogno (eventuali gatti feriti, incidentati o cuccioli, etc.), rimangono in vigore le indicazioni previste nel sito web: https://comune.bologna.it/luoghi/rifugio-del-cane-e-del-gatto