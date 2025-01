Il Comune di Fiorano Modenese aderisce al nuovo bando per il Servizio Civile Universale, con il progetto “Aiutare per crescere”, che prevede la selezione di 3 giovani volontari da inserire presso il Servizio Istruzione (2) e presso Casa Corsini (1).

Si tratta di un’opportunità per i ragazzi desiderosi di contribuire attivamente al benessere della comunità e di acquisire nuove competenze. Il bando nazionale prevede la selezione di 62.549 operatori volontari, suddivisi in 2.324 progetti in Italia e 184 progetti all’estero. I progetti avranno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali e offriranno un assegno mensile di 507,30 euro.

Il progetto fioranese “Aiutare per crescere” ha come obiettivo principale quello di promuovere l’inclusione sociale e la partecipazione attiva dei giovani nella comunità locale. Gli operatori volontari saranno coinvolti in attività di supporto presso il Servizio Istruzione (codice sede 168066) e presso Casa Corsini (codice sede 167869).

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 18 febbraio 2025 alle ore 14.00.

Per ulteriori informazioni e per rispondere a eventuali domande, l’Arci Servizio Civile Reggio Emilia, che gestisce il bando per il nostro territorio, ha organizzato un incontro online, aperto a tutti i giovani interessati, giovedì 30 gennaio alle ore 18.00. Per iscriversi e partecipare è necessario inviare una mail a reggioemilia@ascmail.it

Per ulteriori dettagli sul bando e sui progetti disponibili è possibile consultare il sito del Comune di Fiorano Modenese nella sezione servizi/educazione-e-formazione/servizio-civile.