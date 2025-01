Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del ponte sul fiume Secchia, situato al km 155+954, nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Milano. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Reggio Emilia o di Modena sud sulla stessa A1 o alla stazione di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova, di Bologna Borgo Panigale sulla stessa A14 o di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori connessi all’ampliamento a quattro corsie, nelle cinque notti di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona.

Di conseguenza, l’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungile. Si precisa che la stazione di Bologna San Lazzaro sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni – Ancona e Bologna.

In alternativa, si consiglia: per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Complanare sud, la SP48, via Tolara di sotto, via degli Stradelli Guelfi, la SP19 e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro; per la chiusura dell’entrata della stazione di Bologna San Lazzaro verso Ancona: Castel San Pietro; -per la chiusura dell’entrata della stazione di Bologna San Lazzaro verso Bologna: Bologna Fiera.