Tivusat, l’anno nuovo inizia con un omaggio a Mozart

ROMA (ITALPRESS) – Questo è il mese in cui si ricorda uno dei più grandi compositori, Wolfgang Amadeus Mozart, nato il 27 gennaio 1756 a Salisburgo, in Austria. Il canale televisivo Mezzo – interamente dedicato alla musica classica, al jazz e alla danza, disponibile in Italia al canale 49 di Tivusat – lo celebra con un assaggio del repertorio operistico, di musica sacra e da camera eseguita dai più grandi mozartiani del momento: l’opera Cosi Fan tutte con Daniel Barenboim, Marina Viotto & Federica Lombardi (sabato 10, ore 22:00); il balletto sulla Grande Messa in Do minore con il Leipziger Ballet (martedì 21, ore 20:30), l’integrale dei concerti per violino con il violinista Bomsori Kim e la Camerata Salisburgo (domenica 26, ore 21:20)un recital di pianoforte con Daniel Barenboim e Martha Argerich (lunedì 13, ore 22:00) e il Requiem con Klaus Màkelà e Sabine Devieilhe (domenica 12, ore 22:00).

Lo speciale del mese è dedicato ai Paesi Bassi, una terra musicalmente emozionante. E’ l’occasione per scoprire o riascoltare il suono profondo e tagliente della Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, che propone musiche di Tchaikovsky e Weinberg (domenica 12, ore 20:30), Sibelius e Mozart (domenica 12, ore 22:00) e Bruckner (domenica 19, ore 22:00. A Rotterdam, l’omonima Orchestra Filrmonica ha in programma le Valchirie di Wagner, diretta dal canadese Yannick Nèzet-Sèguin (giovedì 23, ore 20:30).

