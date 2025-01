Sergio Mignardi confermato presidente della Federhockey

ROMA (ITALPRESS) – Sergio Mignardi è stato rieletto presidente della Federazione Italiana Hockey con il 70,52% dei voti espressi nel corso dell’assemblea che si è svolta presso il Salone d’Onore del Coni e che ha visto la partecipazione del 92,3% degli aventi diritto. Battuta la concorrenza di Flavio La Gioia, che ha ottenuto il 25,32%. “Questo risultato deve essere interpretato come il desiderio di stare ancora più insieme. Faremo le cose insieme, e tutti insieme faremo crescere il nostro movimento. Il risultato mi soddisfa. Per quanto riguarda il nostro movimento, io mi impegno pubblicamente a lavorare per lo sviluppo di questa federazione”, le prime parole del presidente rieletto.

