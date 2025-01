Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 6:00 di martedì 14 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 8 bis Granarolo Caab e lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 8 bis Granarolo Caab e 8 Fiera, in entrata verso Casalecchio/A1.

In alternativa, si consiglia: -per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 8 bis Granarolo Caab, percorrere la viabilità ordinaria: viale Europa, SP5, via Calamosco, via del Gomito, SS64 e rientrare in Tangenziale attraverso lo svincolo 7 Bologna Centro; -per la chiusura dell’entrata verso Casalecchio/A1 degli svincoli 8 bis e 8: svincolo 7 Bologna Centro.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 gennaio, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Firenze – e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio, di Rioveggio sulla A1 Panoramica o di Badia sulla A1 Direttissima.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 gennaio sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla A22 Brennero-Modena, in direzione di quest’ultima. In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Modena nord, al km 157+600 della A1, percorrere la viabilità ordinaria: viale Virgilio, SS9, Sp413 via per Modena, Via del Lavoro ed entrare in A22 alla stazione di Campogalliano.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Altedo, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Interporto al km 7+900 o di Ferrara sud al km 33+700.

Sulla D23 Diramazione per Ferrara, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Adriatica e l’allacciamento SS64 Porrettana, in entrambe le direzioni, secondo il seguente programma:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 14 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 15 GENNAIO e DALLE 22:00 DI VENERDI’ 17 ALLE 6:00 DI SABATO 18 GENNAIO

chiusura del tratto allacciamento SS16 Adriatica-allacciamento SS64 Porrettana, in direzione di quest’ultima. In alternativa, si consiglia di percorrere la SS16 Adriatica (via Richard Wagner) e la SS64 Porrettana (via Bologna).

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 15 E GIOVEDI’ 16 GENNAIO, CON ORARIO 22:00-6:00

chiusura del tratto allacciamento SS64 Porrettana-allacciamento SS16 Adriatica, in direzione di quest’ultima. In alternativa, si consiglia di percorrere la SS64 Porrettana (via Bologna) e la SS16 Adriatica (via Richard Wagner).