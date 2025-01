A Fiorano Modenese le giovani famiglie possono godersi un bello spettacolo serale al teatro Astoria, affidando i loro piccoli a TataBLA e a tante divertenti animazioni pensate per loro, in sicurezza.

A partire da sabato 18 gennaio e per ogni spettacolo mensile fino a maggio, bambine e bambini dai 6 ai 12 anni potranno trascorrere una serata al BLA (biblioteca, ludoteca e archivio storico), con attività di animazione gratuite, mentre mamma e papà sono al vicino teatro. E’ richiesta solo la prenotazione entro e non oltre il giovedì precedente alla data dello spettacolo, scrivendo o telefonando all’ufficio Cultura del Comune (0536/833237 – email cultura@fiorano.it).

Tata BLA è un’azione di welfare culturale, voluta dall’Amministrazione comunale di Fiorano Modenese, in collaborazione con il gestore dell’Astoria, Quelli del ’29, e realizzata coinvolgendo altre realtà associative. Le attività proposte sono progettate dai servizi comunali insieme ad alcune associazioni di volontariato, per ogni sabato (una volta al mese) in cui è in programma uno spettacolo teatrale all’Astoria, fino al 10 maggio 2025.

“E’ motivo di grande orgoglio avviare TataBLA, una nuova iniziativa in un’ottica di welfare culturale, che focalizza l’attenzione verso le giovani famiglie, favorendo l’accesso alle proposte culturali, in particolare in un ottica di conciliazione. – spiega l’assessore alla cultura e associazionismo, Marilisa Ruini – TataBLA offre infatti alle famiglie, ai genitori di poter godere della serata a teatro mentre i figli trascorrono quello stesso tempo al BLA, impegnati in proposte ludiche e culturali adatti alla fascia d’età 6/12 anni, realizzate direttamente dalle operatrici di biblioteca e ludoteca e dai volontari di alcune associazioni del territorio. Non per tutte le famiglie è infatti così scontato poter passare una serata a teatro, proprio per il fatto di non sapere a chi lasciare i figli. Con questa nuova iniziativa offriamo gratuitamente la possibilità di superare questa limitazione. Una novità che abbiamo voluto come amministrazione e assessorato con l’intenzione di promuovere la salute e il benessere delle persone e della comunità anche attraverso le proposte culturali. Un obiettivo che è possibile raggiungere grazie alla disponibilità e collaborazione di Quellidel29 e delle associazioni che si sono rese disponili a progettare e realizzare attività laboratoriali pensate appositamente per i bambini. Un ringraziamento in particolare alle associazioni In Arte, Dimondi Clown, Caritas di Fiorano e Spezzano e agli operatori del Fablab Junior di Casa Corsini e del BLA”.

Si comincia sabato 18 gennaio, quando all’Astoria sarà in scena “Alfabeto delle Emozioni” di e con Stefano Massini, dalle ore 20.30 fino a fine spettacolo, TataBLA propone “Stasera si gioca!“, giochi per tutti a cura della Ludoteca comunale. Sabato 22 febbraio, mentre mamma e papà si divertono con Paolo Cevoli e il suo “Figli di Troia”, bambini e bambine scopriranno il “Teatro dell’immaginazione e delle ombre”. Saranno coinvolti nella costruzione di un piccolo teatro per realizzare animazioni in stop-motion e in giochi di luce e ombre con personaggi ispirati a Iliade e Odissea, a cura del FabLab Junior di Casa Corsini. Sabato 22 marzo, sempre dalle 20.30 fino a fine spettacolo, l’animazione sarà curata dall’associazione InArte, con un laboratorio creativo, mentre a teatro sarà in scena lo spettacolo di danza “Back to dance” con la compagnia Kataklò. Sabato 12 aprile arriva per TataBLA la clownerie con l’associazione Dimondi Clown e a teatro per mamma e papà ci sarà l’avvincente spettacolo “Forbici e Follia” con Max Pisu e Nino Formicola. Infine sabato 10 maggio 2025, le Caritas Fiorano e Spezzano propongono il laboratorio RiusAmi, mentre al teatro Astoria è di scena Emanuela Aureli con “Mamma ho perso l’Aureli”.