La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano di 33 anni, residente in provincia di Reggio Emilia, per il reato di furto aggravato in concorso.

Nel pomeriggio dell’11 gennaio scorso, intorno alle ore 15.30, è giunta segnalazione alla linea di emergenza 112 NUE da parte di un cittadino che aveva appena subito un furto ad opera di uomo che gli si era avvicinato di nascosto mentre stava mettendo in moto la sua autovettura in sosta all’interno del parcheggio del “Palapanini” e gli aveva sottratto dal bagagliaio la borsa, per poi salire repentinamente su un’auto che si era allontanata, imboccando il sottopasso in direzione di via Divisione Acqui.

La Volante, mentre si portava verso il predetto sottopasso, ha intercettato il veicolo segnalato fermo all’incrocio semaforico con strada Fossa Monda Sud, nel quale poco prima erano saliti di corsa due uomini travisati da cappellino e scaldacollo con delle borse in mano. Mentre il conducente effettuava un’inversione di marcia, la Volante gli ha bloccato la strada. A quel punto i due passeggeri sono scappati a piedi in direzioni diverse e mentre uno è riuscito a far perdere le proprie tracce, l’altro – appunto il 33enne – è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. Durante la fuga l’indagato aveva abbandonato sulla strada una borsa e una radio portatile. Il terzo uomo, che era alla guida, dopo aver provocato un sinistro con un altro veicolo era riuscito a scappare, imboccando viale dello sport.

La borsa, recuperata dagli agenti sulla strada, era stata sottratta poco prima dell’arrivo della Volante dal sedile posteriore di un’auto ferma all’incrocio semaforico tra via Divisione Acqui e via Fossa Monda: approfittando della sosta momentanea i due uomini travisati si erano avvicinati all’auto e dopo aver infranto il vetro del finestrino posteriore avevano asportato due borse. Erano, quindi, saliti sull’auto guidata dal terzo complice proprio mentre sopraggiungeva la Volante.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Sono in corso indagini per risalire agli altri due uomini.