Dopo le festività, riprende la stagione teatrale del Ruggeri di Guastalla. Domenica 19 gennaio 2025 alle ore 21 saliranno sul palcoscenico Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia ne LA STRANA COPPIA di Neil Simon per la regia dello stesso Gianluca Guidi. Una produzione Virginy L’Isola Trovata.

La strana coppia è un esempio di come Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del ‘900, riesca sempre a trovare quel pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni.

È la storia di due personaggi, Felix e Oscar che, accomunati da un divorzio alle spalle, decidono di andare a vivere insieme in un appartamento situato in uno dei tanti grattacieli sulla Riverside Drive, a New York. Questo incontro-scontro quotidiano darà vita a continue ed esilaranti gags garantendo sicuro divertimento nella nuova versione teatrale proposta e interpretata dall’inedita coppia Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. A Oscar, che gli propone di continuare a vedersi insieme agli altri amici per il solito pokerino, Felix risponde di non aver chiuso affatto con il poker, perché i matrimoni vanno e vengono, ma la partita è come lo show: deve continuare.

Per informazioni: Teatro Comune di Guastalla0522 839761 – 756 – ufficiocultura@comune.guastalla.re.it