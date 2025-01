La crisi climatica è una delle sfide più urgenti e decisive del nostro tempo. Per affrontarla è fondamentale una presa di consapevolezza collettiva, unita a politiche efficaci e a comportamenti responsabili.

Comune di Bologna e Fondazione Del Monte hanno organizzato l’incontro “Crisi climatica: Costruire una comunità responsabile per un futuro sostenibile”, che si propone di riflettere sulle soluzioni possibili e sul ruolo di ciascuno nel costruire un futuro più sostenibile.

L’appuntamento è per domani, mercoledì 15 gennaio alle ore 18 in Biblioteca Salaborsa – Auditorium Enzo Biagi in Piazza del Nettuno, 3 – Bologna.

Intervengono Matteo Lepore, sindaco di Bologna e Giulio Boccaletti, Direttore Scientifico della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici.

Modera Marcella Cocchi, Vicecaporedattrice del Quotidiano Nazionale.

Giulio Boccaletti è uno dei principali esperti internazionali sui cambiamenti climatici e la gestione delle risorse naturali. È autore di importanti lavori scientifici e divulgativi, tra cui i suoi recenti libri “Acqua. Una biografia” e “Siccità. Un paese alla frontiera del clima”, che esplorano rispettivamente la relazione cruciale tra acqua e clima e gli effetti devastanti della siccità globale. Nel suo approccio, Boccaletti sottolinea come la crisi climatica sia indissolubilmente legata alla gestione delle risorse naturali e come la loro sostenibilità rappresenti la chiave per mitigare i rischi futuri.

La gestione della crisi climatica implica un impegno congiunto a livello globale, nazionale e locale, dove la responsabilità individuale e collettiva diventa fondamentale. La divulgazione scientifica, infatti, gioca un ruolo cruciale nel sensibilizzare la popolazione riguardo alle sfide che ci attendono e alle soluzioni che possiamo adottare per contrastare il riscaldamento globale, preservare la biodiversità e garantire un futuro equo per le generazioni a venire.