Il nuovo anno si apre con XXL Piazza Libera, il progetto curato da Confcommercio Ascom al fine di rigenerare l’area intorno al Cassero di Porta Galliera attraverso un palinsesto di attività che prevede per la prima volta nel giardino di Piazza XX Settembre una manifestazione continuativa con occasioni di incontro, offerta culturale, sportiva, educativa e commerciale, in risposta al bando promosso dal Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna.

Il nome individuato per il progetto ovvero XXL Piazza Libera interpreta a tutto tondo lo spirito dell’iniziativa: le due XX di Piazza XX Settembre incontrano la L a formare una parola immediatamente associata, nell’immaginario comune, a qualcosa di grande. Grande è l’obiettivo del progetto così come si tratterà di uno spazio “allargato”, aperto e ricco di eventi e offerte.

Nel brand design, curato da MEC&partners, la L assume anche una connotazione più ampia, utilizzata come iniziale della parola “Libera”: uno spazio libero e “liberato” dal senso di insicurezza per dar vita a una “piazza pulita”, e pure a libera fruizione da parte di un pubblico variegato e trasversale per la ricca offerta del cartellone. XXL al tempo stesso è ‘extra-ordinario’, rompe infatti la quotidianità della piazza per come è stata vissuta fino ad ora per diventare uno scrigno di proposte accattivanti, in tutto l’arco della giornata.

A partire dal 24 gennaio prende il via la programmazione di iniziative per la riqualificazione e la valorizzazione dell’area che prevede nel primo week end un mercatino di oggettistica e solidarietà, tanti giochi di strada e giochi di una volta, esibizioni di buskers e dj set.

Questi eventi continuano anche la settimana successiva con l’aggiunta di spettacoli di burattini per bambini, una pista da skate a cura di Bologna Skateschool e il pattinaggio in linea.

Tutti i giorni, dalle 9 alle 23, nel giardino di Piazza XX Settembre sarà presente la magia di una giostra per bambini a cura dell’Associazione Vivere la città. Negli stessi orari sarà attivo un piccolo punto ristoro dedicato alla sosta dei visitatori e di quanti parteciperanno alle iniziative.

Rientrano in XXL Piazza Libera anche gli eventi consolidati già presenti nella parte pavimentata della piazza, sul retro del giardino, come la Fiera del libro e la pista di ghiaccio operativa dal periodo delle festività e in funzione fino a febbraio.

Il progetto XXL Piazza Libera, ideato da Confcommercio Ascom Bologna, vede il coinvolgimento di numerosi partner. Emil Banca contribuisce con il proprio know-how a realizzare eventi culturali e sportivi, mentre Bologna Welcome e Confguide collaborano per organizzare iniziative legate al turismo, insieme ai Canali di Bologna. Le associazioni Fipe Bologna, Sfogline, Panificatori, Salsamentari e Cuochi Bolognesi promuoveranno i prodotti del territorio, mentre Da.Ri srl organizzerà attività sul tema del verde, ispirandosi all’esperienza di “Giardini e Terrazzi” ai Giardini Margherita.

FeedNFood proporrà invece eventi dedicati al cibo mentre l’associazione Stay Serena, già attiva a Villa Serena, porterà in piazza manifestazioni culturali.

Altri protagonisti saranno la Scuola di Ballo Gabusi, Csi, Aics, Atlas, Orchestra Senzaspine e CE.S.CONF. 2 srl.

Il coordinamento e la gestione delle diverse iniziative è in capo alla società Comunicamente di Simona Pinelli.

Sono in fase di valutazione eventuali interventi per migliorare l’illuminazione della zona insieme all’azienda Comet e per lo studio di un impianto di videosorveglianza con il supporto di BolognaSicurezza.

Il programma delle iniziative è in continuo aggiornamento e può essere consultato sul sito www.ascom.bo.it e sul profilo Facebook Confcommercio (Bologna).

Il progetto XXL Piazza Libera prende le mosse da un bando promosso dal Settore Cultura e creatività del Comune di Bologna che ha visto la presentazione di 9 proposte, tra cui è risultata vincitrice quella avanzata da Confcommercio Ascom Bologna. A seguito di una fase di coprogettazione tra l’amministrazione e l’organizzatore, le iniziative messe in campo puntano ad aumentare la sicurezza e la vivibilità dell’area valorizzando il giardino presente tra i viali di circonvallazione e la piazza, creando un ambiente gradevole per la sosta di famiglie, cittadini, city users e turisti. Il progetto beneficia, da bando, dell’esenzione del suolo pubblico e dei consueti servizi di facilitazione e accompagnamento per gli organizzatori, oltre a prevedere un contributo economico a valere sui fondi del Ministero dell’Interno per la sicurezza integrata e una collaborazione con i servizi attivi nell’ambito del Piano della Notte.

In una logica di condivisione della proposta, Confcommercio Ascom Bologna ha inoltre coinvolto nella programmazione delle attività anche gli altri partecipanti al bando promosso dal Comune, garantendo così un partenariato vasto e diversificato.