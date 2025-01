Dopo la vittoria per la prima volta del Trofeo CONI, i ragazzi e le ragazze under 14 dell’Emilia Romagna si ripropongono anche per l’edizione invernale, che si svolgerà dal 16 al 19 gennaio in Abruzzo. L’evento coinvolgerà circa 800 atleti e tecnici provenienti da tutta Italia che si affronteranno in 8 discipline: sci alpino, sci di fondo e snowboard, curling, hockey su ghiaccio, pattinaggio artistico e short track e, per la prima volta, il winter triathlon.

La delegazione regionale sarà formata da 27 atleti e 6 accompagnatori, oltre alla segretaria del comitato Claudia Vacchi, che sarà a capo della delegazione e seguirà i ragazzi all’Altopiano delle Rocche, dove si svolgeranno le competizioni di Fisi e Fitri, mentre il responsabile amministrativo Antonio Arisi seguirà i ragazzi del ghiaccio impegnati a Roccaraso. Sarà presente anche il presidente del CONI dell’Emilia Romagna, Andrea Dondi, che non potrà avere le medesime aspettative dell’evento estivo, ma supporterà la squadra a dare il massimo anche in questa occasione.

Le gare prenderanno il via venerdì 17, così come la cerimonia di apertura che, nella stessa giornata, alzerà ufficialmente il sipario sulla manifestazione alle ore 17 in Piazza IV Novembre, a Celano. Saranno presenti Silvia Salis, vice presidente vicario del CONI, la vice presidente del CONI e vice campionessa olimpica nello slalom a Innsbruck 1976 Claudia Giordani, il presidente del CONI Abruzzo e del comitato organizzatore Enzo Imbastaro, il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio e le varie autorità locali. Ospiti d’eccezione l’abruzzese Paolo Nicolai, argento nel beach volley a Rio 2016 assieme a Daniele Lupo e attuale direttore tecnico della nazionale maschile, e Verena Steinhauser, azzurra del triathlon a Tokyo 2020 e Parigi 2024. Le cerimonie di apertura e di chiusura del Trofeo CONI Winter 2024 e alcune delle gare in programma saranno trasmesse sull’ Italia Team TV.

La squadra dell’Emilia Romagna sarà formata per il pattinaggio artistico dai ragazzi della polisportiva Fanano Francesco Neri, Sebastiano Lardi, Nada Bekkali, Michele Guidarini, Emma Turchi e dall’allenatrice Cecilia Sargenti. L’hockey sarà rappresentata sempre dalla squadra di Fanano di cui fanno parte Lorenzo Bergamini, Lorenzo Vanoni, Raoul Guidi, Samuele Pellegrini, David Lolli, Mirko Vallini, Andrea Bianchini, Kevin Fazioli, Demyan Samuel Carrano e Sarthak Barbari. Saranno accompagnati dai tecnici Valeriy Plotyanskiy e Silvia Mesini.

Per lo sci alpino saranno sei i rappresentanti dello Sci Club Sestola: Matteo John Minelli, Lorenzo Prando, Lorenzo Seghi, Pietro Venturelli, Benedetta Baisi De Toffoli e Greta Boselli. Quindi Enrica Valdisserri del Corno Ski Team, quindi Miriam Ricci dello Sci Club Valcarlina. Saranno accompagnati da Andrea Torri e Maurizio Marcacci. Da diverse società i ragazzi del triathlon: Filippo Codeluppi dell’Avia Pervia, quindi Marco Ronchini del CUS Parma, infine Maria Vittoria Arduini e Stella Amadio del Triathlon Pavese. Saranno seguiti da Alberto Giampietri.

“Siamo davvero felici di portare una volta ancora i nostri ragazzi e le ragazze in giro per l’Italia con la maglia della nostra regione – ha dichiarato il presidente Andrea Dondi alla vigilia – Se è vero che la cosa più importante è che si divertano e tornino dall’Abruzzo ricordando una esperienza indimenticabile, speriamo pure che la vittoria del torneo estivo possa spingerli non solo a dare il meglio di loro stessi, ma pure cercare di avvicinare più possibile quanto di strepitoso fatto dai loro colleghi in Sicilia”.