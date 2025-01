Nuvolosità irregolare più consistente sugli Appennini e sul settore orientale. Non si escludono deboli e sporadiche precipitazioni tra appennino centro-orientale e Romagna in mattinata in esaurimento nel pomeriggio che potranno assumere carattere nevoso da quote collinari. Attenuazione della nuvolosità sulle pianure dalla serata.

Temperature minime comprese tra 0 e -2 gradi nell’entroterra e 1/4 gradi lungo la costa. Valori più bassi sulle aree aperte extraurbane con gelate notturne e mattutine. Massime comprese tra 6 e 9 gradi. Venti moderati o forti da nord-est lungo la costa, sul mare e sulle aree di crinale appenninico soprattutto al mattino ed in progressiva attenuazione in giornata. Deboli altrove. Mare molto mosso al mattino con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.

(Arpae)