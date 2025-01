Al Testoni Ragazzi è tempo di Teatro Aperto, il progetto de La Baracca per realizzare uno spazio aperto al tessuto urbano e alla cittadinanza, tutti i giorni della settimana e non solo in occasione degli spettacoli in rassegna.

La programmazione di Teatro Aperto partirà il 20 gennaio e prevede eventi settimanali a ingresso gratuito, oltre alla possibilità di frequentare liberamente gli spazi durante la settimana dalle 16.30 alle 19 (escluso il mercoledì) e nei weekend di spettacolo, a partire da un’ora prima dell’inizio delle rappresentazioni.

Con i lavori di riqualificazione e restyling, realizzati negli ultimi due anni con il sostegno del Comune di Bologna e grazie ai fondi europei stanziati dalla Regione Emilia-Romagna, è stato possibile ripensare alcuni degli spazi del Teatro.

Sono nati così quattro nuovi ambienti dedicati al pubblico:

le Salette inattese , tre stanze comunicanti e modulabili allestite con libri da leggere sul luogo e da prendere in prestito, giochi e angoli interattivi

lo Spazio mostre , pensato per rilanciare suggestioni, immagini, pensieri, dando visibilità a opere e ricerche artistiche sull'infanzia e l'adolescenza

il Bookshop , nel quale è possibile acquistare la linea editoriale della cooperativa e una selezione di libri illustrati, romanzi, saggi, giochi e gadget

il Centro di documentazione sul Teatro per l'infanzia e l'adolescenza, all'interno del quale verrà ospitato anche l'Archivio storico de La Baracca.

Trasformare il teatro in una casa per la comunità educante composta da bambine e bambini, ragazze e ragazzi, genitori, insegnanti, studenti e studentesse, insieme alla passione per l’arte e la cultura sono da sempre le linee guida del Teatro Testoni Ragazzi, affidato dal Comune di Bologna alla cooperativa teatrale La Baracca dal 1995 per farne un luogo di spettacolo rivolto alle nuove generazioni. Con Teatro Aperto si conferma la funzione sociale di questa esperienza culturale, nel creare comunità, condividere pratiche, fare arte insieme, tentando al contempo di arginare l’impoverimento culturale e delle relazioni che attraversa il nostro presente.

Teatro Aperto è frutto di un percorso condiviso che coinvolge non solo La Baracca, ma anche le associazioni del quartiere che lavorano per l’infanzia e l’adolescenza e le reti culturali italiane, con cui sono già attive diverse collaborazioni, che hanno affiancato e affiancheranno la Baracca – Testoni Ragazzi nella creazione delle attività e nella animazione degli spazi.

Il progetto è stato sperimentato negli ultimi tre mesi del 2024 e i risultati sono stati davvero incoraggianti: nelle Salette inattese sono transitate circa un migliaio di persone, molte delle quali sono nuovi utenti che non avevano frequentato in precedenza il Teatro Testoni Ragazzi in occasione di spettacoli o laboratori e tutte le attività hanno avuto un grande riscontro in termini di partecipazione e sono andate sold out.

Il cartellone di appuntamenti di Teatro Aperto è in continuo aggiornamento, tutte le informazioni sono reperibili alla pagina teatroaperto.testoniragazzi.it