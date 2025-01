Il gruppo di lavoro interno all’Amministrazione comunale che ha condotto l’istruttoria relativa all’assegnazione degli spazi di Vicolo Bolognetti a “Nata per sciogliersi” nel 2019 si è riunito nuovamente, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che disponeva la riattribuzione di due punteggi relativi ad altrettanti criteri, esplicitando le motivazioni dell’attribuzione dei medesimi punteggi ‘ora per allora’.

L’esito dell’istruttoria è risultato invariato. Per quanto riguarda le precedenti esperienze di gestione di spazi di proprietà comunale, è stato chiarito come ad entrambi i raggruppamenti non possa essere attribuito alcun punteggio, in quanto le precedenti esperienze prodotte non presentano le caratteristiche richieste dal bando. Per quanto attiene la valutazione del piano economico finanziario, è stato chiarito come la valutazione sia relativa a due progetti di natura molto diversa e che le valutazioni sono state fatte rispetto alle specifiche caratteristiche dei singoli progetti e non sul valore assoluto del bilancio.

A breve sarà pubblicato l’avviso per la nuova assegnazione degli spazi.