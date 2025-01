Due serate dedicate all’Aceto Balsamico Tradizionale e un Gran Premio dedicato all’”oro nero”, aperto alle acetaie cittadine e non solo. Il Comitato Maranello Tipico prosegue nelle attività di promozione dei prodotti tipici locali. Nei prossimi giorni sono in programma a Maranello due appuntamenti pubblici di divulgazione e assaggi, condotti da maestri della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, rivolti a curiosi e appassionati di aceto balsamico.

Le serate sono in programma martedì 21 e martedì 28 gennaio alle ore 20 alla Sala Bergonzoni, in via Cappella 115 a Gorzano di Maranello. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria entro il 18 gennaio (maggiori informazioni sul sito del Comune). La prima serata, martedì 21 gennaio, si aprirà con una conferenza dal titolo “Storie dalla storia dell’ABTM”; quando nasce, come nasce, perché a Modena, con cenni storici e curiosità sul prodotto, a cura di del Gran Maestro della Consorteria di Spilamberto Maurizio Fini. La seconda serata sarà dedicata al confronto tra aceto balsamico IGP e aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. I partecipanti avranno l’occasione di degustare aceto balsamico di diverse annate e di diverse tipologie, per imparare a riconoscere le sue caratteristiche organolettiche. La degustazione sarà guidata sempre dal Gran Maestro della Consorteria di Spilamberto Maurizio Fini. Nel corso della serata previsto un momento per domande e curiosità. Il Comitato organizza inoltre la sedicesima edizione del “Gran Premio dell’Aceto Balsamico Tradizionale Città di Maranello”: tutti i possessori di acetaie sono invitati a partecipare con uno o più campioni con il loro aceto balsamico tradizionale. I campioni devono essere in contenitori di vetro di capienza non inferiore a 100 cc., ogni contenitore deve essere accompagnato da una scheda compilata con i dati del produttore e della botte da dove si effettua il prelievo, e i campioni dovranno essere consegnati entro il 25 febbraio, per poi essere sottoposti ad analisi di laboratorio ed esame organolettico da parte di esperti assaggiatori della Consorteria dell’ABTM di Spilamberto. A tutti i partecipanti saranno consegnate le schede con i risultati ottenuti e il diploma di partecipazione.

Per ulteriori informazioni: info@maranellotipico.it