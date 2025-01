Sabato 18 gennaio 2025, a partire dalle ore 09.30, la scrittrice Lally Masia sarà alla libreria Mondadori di Sassuolo, in Piazza Garibaldi per incontrare i lettori e fare il firmacopie del suo ultimo romanzo: “Al di là della ragione” (Leone Editore), divenuto un vero e proprio successo editoriale.

I lettori potranno incontrare l’autrice dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30.

Per la scrittrice romagnola si tratta del sesto romanzo. Per Leone Editore ha pubblicato anche “Vinco io”, nel 2022 e “Specchiarsi nella nebbia”, nel 2023.

In questo nuovo lavoro Marta, la protagonista, di fronte ad una storia d’amore interrotta, senza motivo né spiegazione, si trova catapultata, improvvisamente, in un viaggio dalle sfumature noir, che la porta in luoghi diversi: in Italia, Londra, Dubai, e contemporaneamente, ad affrontare una serie di inside e pericoli, nel tentativo svelare il mistero che ha avvolto la persona che ama.