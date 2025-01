«È questo il migliore dei mondi possibili? O come possiamo renderlo migliore?»: Alberto Grilli, regista e direttore del Teatro Due Mondi, introduce le domande all’origine dell’insolita scelta di allestire Candido, dal celebre “romanzo filosofico” di Voltaire, per un pubblico di tutte le età a partire dai 6 anni. Lo spettacolo sarà in scena domenica 19 gennaio alle ore 16 al Teatro Carani di Sassuolo, in provincia di Modena, nell’ambito di Sciroppo di Teatro.

«Uno spettacolo vivace e coloratissimo, dal ritmo scenico che non perde un colpo, scritto con intelligenza e sapienza drammaturgica» ha commentato il critico Giuseppe Liotta sulle pagine di Hystrio. Trimestrale di teatro e spettacolo «Tutto è gestito in scena da tre magnifici interpreti, scattanti, piacevoli, credibili».

«Abbiamo creato, come nostra abitudine, uno spettacolo pieno di ritmo, avventure, personaggi e canzoni» continua Alberto Grilli «ma come sempre vogliamo anche porci e porre chiare domande sulla società che costruiamo ogni giorno: praticare la filosofia attraverso l’azione».

«Il nostro Candido segue i viaggi avventurosi del protagonista, ne narra le fortune e le sfortune, e ci farà conoscere l’amata Cunegonda, il filosofo Pangloss teorico del miglior mondo, e il fido Cacambo, compagno di avventure» aggiunge il drammaturgo Gigi Bertoni in merito alla creazione interpretata da Tanja Horstmann, Angela Pezzi e Renato Valmori «Ma poi a questi si aggiungono, per ogni porto toccato, tanti altri personaggi che rendono sempre sorprendente il racconto. E le sorprese ci aspettano durante il viaggio di Candido, negli incontri che fa, nelle sventure che gli capitano e naturalmente nel finale a sorpresa. Solo noi possiamo far migliore il nostro mondo. Con l’impegno, lo studio, la partecipazione alla vita, facendo ciò che amiamo con le persone che amiamo».

Candido del Teatro Due Mondi si avvale delle scene e costumi di Maria Donata Papadia, Angela Pezzi e Loretta Ingannato, del disegno luci di Marcello D’Agostino e della direzione musicale di Antonella Talamonti.

Sciroppo di Teatro è il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che mette in relazione pediatri, Centri per le Famiglie, teatri e famiglie dell’Emilia-Romagna per promuovere la fruizione del teatro come esperienza di coesione sociale e culturale.

