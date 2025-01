Dopo il debutto milanese, arriva a Drama Teatro, sabato 18 gennaio alle ore 21 e domenica 19 gennaio alle ore 18, “Inizia con la lettera A” nuova produzione di FanniBanni’s, formazione under35 con cui Drama sta collaborando da qualche anno, drammaturgia e regia di Giorgia Favoti e Rocco Ancarola, con Gabriele Anzaldi, Giorgia Iolanda Barsotti e Nicoletta Nobile, nuovo appuntamento de La corsa di fuochi 2025, progetto sostenuto da Fondazione di Modena, nell’ambito del bando “Mi metto all’Opera”, e patrocinato dal Comune di Modena.

Lo spettacolo, prodotto da Artisti Drama con FanniBanni’s, con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, vede in scena due sorelle che si incontrano davanti a una porta, dietro alla quale c’è il corpo del padre. Oscar, il clown dei funerali, entra ed esce dalla porta. Le due sorelle, invece, pare che non riescano ad aprirla. Eppure rimangono lì…

FanniBanni’s, giovane compagnia che, partendo da drammaturgie originali, si interroga sul tempo presente, è formata da Rocco Ancarola, Gabriele Anzaldi, Giorgia Iolanda Barsotti, Giorgia Favoti e Nicoletta Nobile, diplomatisi presso l’accademia teatrale di ERT-Emilia Romagna Teatro. Nel 2021 è finalista al Premio Scenario con “Biancaneve e i sette nazi”, riscrittura della fiaba originale per indagare quali costruzioni sociali ci lasciano le narrazioni che abbiamo assimilato fin da bambini. Nel 2023 è finalista al Premio Scenario con “0®4 (Suoni dal remoto attuale)”, con il progetto “Tutte le immagini scompariranno” viene selezionato per “Indagine Milano” in collaborazione con Mare Culturale Urbano e Piccolo Teatro. Vincitore nel 2023 del bando SIAE “Per chi crea” con il nuovo progetto “Inizia con la lettera A”.

Prenotazioni e informazioni Drama Teatro, viale Buon Pastore 57, Modena – Tel. 059 8722717

Email segreteria@dramateatro.it