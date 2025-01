Sono attualmente 4 i kit di telecamere posizionati nel territorio di Correggio per riprendere i casi di abbandono dei rifiuti. Telecamere con la funzione di deterrente che vengono collocate a rotazione in base alle necessità e alle situazioni di grave abbandono ripetuto in aree pubbliche in presenza di batterie di contenitori stradali. Sono state 131 le infrazioni certificate nel 2024 per sanzioni che in totale raggiungono circa 23mila euro. Le sanzioni già pagate sono 33, per un incasso totale di quasi 6mila euro. La spesa di noleggio per 3 kit nel 2024 è stata di 22mila euro. A gennaio 2025 è stato collocato un quarto kit che porta la spesa a 29mila euro. In più ci sono le sanzioni emesse dalle Guardie ecologiche volontarie che controllano i mancati conferimenti, cui si aggiungono i casi di alcune ditte segnalate agli organi di polizia giudiziaria per abbandoni scorretti che la nuova normativa inquadra come reato penale.

“Con gli introiti delle sanzioni – ha spiegato l’assessore all’ambiente Giovanni Viglione – il comune di Correggio ha coperto i costi di noleggio delle telecamere e incassato anche una somma che verrà spesa nella manutenzione delle aree. Ma l’intento non è ovviamente tanto quello di fare cassa, quanto piuttosto di sanzionare chi tiene un comportamento non corretto, dando quindi un segnale concreto a chi invece si impegna quotidianamente con coscienza per uno smaltimento dei rifiuti regolare, che ci permetta di avere il minore impatto ambientale possibile e lo spazio pubblico pulito e in ordine come deve essere per la città di Correggio. E’ importante ricordare che anche nel 2024 il Comune di Correggio è stato premiato da Legambiente come Comune Riciclone per la maggior percentuale di raccolta differenziata, a testimonianza che il sistema di raccolta adottato sta funzionando e che i cittadini rispondono in maniera positiva, civile e corretta. Continueremo con questa politica di lotta alla maleducazione spostando le telecamere a turno su tutte le piazzole del territorio comunale. Ci tengo infine a ringraziare tutti i cittadini che si adoperano quotidianamente per mantenere pulita la nostra Città anche con gesti semplici, come raccogliere una cartaccia, e le associazioni come le Guardie Ecologiche Volontarie, con le quali abbiamo appena rinnovato una convenzione che possiamo definire ormai storica, Legambiente e Ripuliamoci”.