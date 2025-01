Mercoledì 15 gennaio è stata inaugurata la nuova sezione del nido d’infanzia “La Tana del Tasso” a Fiorano Modenese, che accoglierà 14 nuovi bambini. I posti nido disponibili sul territorio arrivano così a 134 totali, per coprire le esigenze della famiglie fioranesi.

Erano presenti il sindaco Marco Biagini, il vicesindaco e assessore alla Scuola e all’edilizia scolastica Monica Lusetti, l’assessore all’Ambiente Luca Busani, l’assessore alle Attività produttive Sergio Romagnoli, i consiglieri regionali Maria Costi e Luca Sabattini, i consiglieri comunali Mario Giovanni Casali e Alex Turrini, le referenti della società cooperativa Gulliver che gestisce il nido, Cristina Bassoli e Alessia Gibellini, oltre ai bambini e alle loro famiglie.

Apprezzate dai piccoli le proposte di gioco ed i centri di interesse, organizzati dalle operatrici del Centro per le famiglie e dalle educatrici del nido, dopo il taglio del nastro.

“Stiamo mantenendo quanto dichiarato in campagna elettorale rispetto al sostegno alle famiglie ed ai servizi educativi rivolti all’infanzia. – ha detto il sindaco, Marco Biagini – Inaugurare come primo luogo una sezione di nido è un enorme soddisfazione ed orgoglio che condivido con tutta la mia squadra e in continuità con quanto precedentemente approntato dalla giunta Tosi”.