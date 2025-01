Grave incidente attorno alle ore 19 a Finale Emilia in via per Ferrara. Una Toyota è finita fuori strada, ribaltandosi ed andando a sbattere contro un manufatto in un fossato.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e 118 con ambulanza ed automedica da Mirandola. Purtroppo per il conducente non c’è stato nulla da fare, deceduto nell’impatto.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi.