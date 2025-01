L’Amministrazione Comunale di Scandiano esprime il più vivo compiacimento per l’importante risultato raggiunto dalla classe 4N dell’Istituto “P. Gobetti” nell’ambito della XXIII edizione del Concorso scolastico nazionale “I giovani ricordano la Shoah”. Con il progetto “La Memoria a fumetti”, gli studenti hanno ottenuto una menzione speciale, un riconoscimento che sottolinea il valore educativo, artistico e civile del loro lavoro dedicato alla testimonianza della senatrice Liliana Segre.

Questo risultato rappresenta non solo un motivo di orgoglio per la scuola, ma anche per tutta la nostra comunità, che riconosce nella memoria storica un pilastro fondamentale per la costruzione di un futuro di pace e tolleranza.

Il premio si concretizza in due eventi di straordinaria rilevanza. Il primo è il viaggio a Cracovia, dal 20 al 22 gennaio, organizzato e interamente sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con le Comunità ebraiche. Otto studenti, accompagnati dalla dirigente scolastica prof.ssa Anna Maria Corradini e dalla prof.ssa Francesca Bertolani, docente di diritto e ideatrice del progetto, vivranno un’esperienza unica di formazione e riflessione.

Visitare i luoghi simbolo dell’Olocausto, come il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, rappresenta un’opportunità formativa senza pari, capace di radicare nei giovani la consapevolezza delle tragedie del passato e di ispirare l’impegno contro ogni forma di discriminazione e odio.

Il secondo momento culminante sarà la cerimonia ufficiale al Quirinale, il 28 gennaio, dove una delegazione della classe sarà ricevuta dal Presidente della Repubblica. Questo invito testimonia l’altissimo valore del lavoro svolto dai ragazzi, che, attraverso il linguaggio del fumetto, sono riusciti a raccontare in modo coinvolgente e originale la storia di Liliana Segre e il dialogo con Gherardo Colombo, narrato nel libro La sola colpa di essere nati.

La mostra “La Memoria a fumetti”, cuore del progetto, ha già riscosso grande apprezzamento, diventando un efficace strumento di sensibilizzazione rivolto a studenti delle scuole primarie e secondarie. Articolata in una visita guidata e attività laboratoriali, questa iniziativa ha reso la memoria storica accessibile e significativa per le nuove generazioni.

“La nostra mostra non è una semplice esposizione di fatti storici, ma un monito alla responsabilità individuale e collettiva”, ha raccontato Alessia, studentessa della classe 4N. “Attraverso immagini e parole, abbiamo voluto trasmettere un messaggio universale di pace e tolleranza, affinché la memoria del passato possa guidarci nel costruire un futuro migliore.”

La dirigente scolastica prof.ssa Corradini ha aggiunto: “Siamo molto orgogliosi di questo traguardo, frutto di impegno, ricerca e passione. I ragazzi hanno dimostrato grande maturità e sensibilità nel trasmettere un messaggio universale di pace e responsabilità collettiva.”

Nell’ambito delle iniziative legate al Giorno della Memoria, l’Istituto “P. Gobetti” ospiterà fino al 15 febbraio la mostra “I genocidi del XX secolo”, realizzata dal Mémorial de la Shoah, con un’apertura straordinaria al pubblico il 25 gennaio.

L’Amministrazione Comunale si congratula con i ragazzi e i docenti per il prestigioso riconoscimento, che dimostra come il nostro territorio sappia valorizzare l’educazione alla cittadinanza attiva e alla memoria. Siamo certi che il viaggio a Cracovia e l’invito al Quirinale saranno per questi giovani un’esperienza indelebile, capace di rafforzare i valori di democrazia, giustizia e rispetto che sono alla base della nostra società.