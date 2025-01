Dalle ore 8 di martedì 21 gennaio si può presentare domanda per iscrivere i figli alla prima classe delle scuole d’infanzia, primarie (elementari) e secondarie di primo (medie) e secondo grado (superiori) per l’anno scolastico 2025/2026.

Le iscrizioni si effettuano solo online dalle ore 8 del 21 gennaio alle ore 20 del 10 febbraio, utilizzando le credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta di identità elettronica), Cns (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

I genitori dei bambini che devono iniziare scuole primarie e secondarie di primo grado, residenti nel Comune di Modena sono stati informati attraverso una lettera su modalità, tempistiche. Inoltre, nel sito dell’Amministrazione comunale, collegandosi allo stradario del Comune di Modena e inserendo il proprio indirizzo (cliccando sull’icona della lente in alto a destra) si può visualizzare l’Istituto comprensivo di assegnazione. Per ogni studente si può presentare una sola richiesta di iscrizione online, ma si possono indicare fino ad altre due preferenze, nel caso in cui la scuola scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2025/2026.

La Piattaforma Unica avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’app Io, delle variazioni di stato della domanda e consente di seguirne il percorso. Sul portale “Scuola in Chiaro”, messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione (all’indirizzo https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola) si possono reperire informazioni dettagliate su ciascun Istituto e il codice della scuola da inserire nella domanda.

In città sono in funzione diversi sportelli con postazioni internet e personale disponibile a fornire assistenza nell’iscrizione on line; per modalità di accesso e orari di apertura si possono consultare le pagine internet dei Servizi educativi (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/supporto-e-assistenza-per-i-servizi-scolastici-online). Nelle stesse pagine web è possibile anche scaricare il calendario degli open day delle primarie, che hanno preso il via già giovedì 9 gennaio poiché il Ministero ha comunicato lo slittamento delle iscrizioni dall’8 al 21 gennaio solo a inizio anno.