Nuvolosità diffusa per l’intera giornata con possibilità nel corso della notte, di locali fiocchi di neve sull’Appennino emiliano, al di sopra dei 1300 metri.

Temperature minime in lieve aumento con valori tra 2 e 5 gradi nei capoluoghi di provincia, attorno allo zero nelle aree extraurbane. Locali aumenti sono previsti anche per i valori massimi pomeridiani che oscilleranno tra 7 e 10 gradi. Venti deboli in prevalenza occidentali in pianura, orientali sui rilievi. Mare poco mosso.

(Arpae)