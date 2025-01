Nella giornata di oggi, una trentina di Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, unitamente al 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna”, hanno controllato centinaia di giovani, in particolare alla Stazione Ferroviaria “Casalecchio Palasport” e nelle adiacenze del centro commerciale, attraverso pattuglie automontate e appiedate, coadiuvate dall’Unità cinofila dell’Arma per eseguire un preventivo e deterrente servizio ad alto impatto visivo.

Le operazioni dei Carabinieri hanno portato al rinvenimento, nei confronti di giovani, di alcuni grammi di sostanze stupefacenti, sequestrati in via amministrativa; nei confronti dei ragazzi scatterà la relativa segnalazione alla Prefettura di Bologna. Sono tutt’ora in corso gli accertamenti di un paio di persone, una trovata in possesso di un pericolosissimo e affilato rasoio da barbiere e un’altra di una roncola.

I servizi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna allo “Shopville Gran Reno” proseguiranno al fine di reprimere i fenomeni e le dinamiche di delinquenza minorile.