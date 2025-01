La fotografi a come forma d’arte e strumento per raccontare, immortalare e sensibilizzare sul rapporto tra l’uomo, il territorio, il cambiamento climatico e l’acqua. Attraverso gli scatti di fotografi professionisti e non provenienti da tutto il mondo, questa nuova iniziativa ideata organizzata e promossa dalle Riserve del Delta del Po, del Po Grande e dell’Appennino Tosco-Emiliano, sfrutta la fotografi a naturalistica per puntare i riflettori sulle complessità del nostro rapporto con l’acqua.

“L’acqua è fondamentale, componente vitale dei nostri organismi e tema sempre più centrale nell’interazione tra uomo e cambiamento climatico – afferma coordinatore della Riserva Appennino Tosco Emiliano – Al di là del Fausto Giovanelli valore dell’acqua in sé, i cambiamenti che stanno coinvolgendo il nostro pianeta ci costringono e ridefinire la nostra connessione con questa risorsa importantissima e credo che progetti come il nostro contest permettano di immortalare e raccontare con diversi occhi e sensibilità il momento che stiamo vivendo. Tutto è in trasformazione e l’arte non solo rappresenta lo stato d’essere, ma è uno strumento potentissimo per veicolare un messaggio, per suscitare una reazione e per stimolare la coscienza di ognuno di noi.”

“La Riserva della Biosfera Po Grande è orgogliosa di promuovere il concorso fotografi co internazionale H2O la natura dell’acqua” – ha commentato Fernanda Moroni Dirigente dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, coordinatore della Riserva della Biosfera- “un tema che vuole dare spazio all’acqua in tutte le sue forme e che diventa una nuova occasione per fare conoscere il Po.

Al centro della Riserva Po Grande c’è, infatti, il fiume Po, un “fi lo blu” che collega la Riserva Po Grande alle altre Riserve e che, attraverso i suoi affluenti, unisce la montagna al suo delta e al mare.

Tutti conoscono il fiume Po per avere imparato a scuola che è il più lungo fiume italiano, che attraversa la Pianura Padana. Ma il fiume Po, al di là della sua notorietà geografi ca, è anche un fiume misterioso, che per la sua natura evoca paura, bellezza e storie nei luoghi che attraversa: “Andare a Po”, anche attraverso l’arte della fotografi a, diventa quindi un’esperienza affascinante per i colori, le luci e per tutte le Genti di Po che puoi osservare e scoprire al variare delle stagioni e nel tempo.”

L’adesione al concorso è libera e gratuita e fi no al 30 marzo sarà possibile partecipare caricando le proprie foto in differenti categorie (uomo e acqua, natura e acqua, cambiamento climatico e acqua) e votare.

In primavera, dopo che la giuria avrà decretato i vincitori gli scatti selezionati entreranno a far parte di una mostra itinerante che porterà a divulgare il programma Mab, ed eventi culturali collegati (conferenze, manifestazioni artistiche, visite a luoghi signifi cativi) riferiti ai temi di scienza, clima, arte, spiritualità, usi antropici, biodiversità.) per la diffusione della conoscenza del valore dell’acqua e della mission delle Riserve della Biosfera.

Il montepremi totale: 6000 euro

Iscrizione e votazioni sul sito ufficiale: https://www.mabphoto.it/