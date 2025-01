L’America di Trump, al via ciclo di incontri Core-Youtrend-Italpress

ROMA (ITALPRESS) – Tre italiani su quattro non ripongono fiducia in Donald Trump, ma quasi la metà ritiene che il suo mandato possa migliorare le relazioni tra Italia e Stati Uniti.

Questo il quadro emerso dal sondaggio YouTrend per Sky TG24, che ha fornito lo spunto per il primo evento su “La nuova America di Donald Trump” organizzato da Core, YouTrend e Italpress.

L’incontro si è tenuto presso la sede di Core, a Roma.

L’iniziativa, dedicata all’analisi del nuovo governo degli Stati Uniti guidato da Donald Trump, ha riunito un selezionato pubblico di stakeholder, tra cui rappresentanti delle istituzioni, del mondo corporate e dei media. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di favorire il dialogo e la conoscenza su un tema di grande attualità, con importanti ricadute sul tessuto socioeconomico e politico, sia a livello nazionale che internazionale. L’evento è stato inoltre trasmesso in diretta streaming sul sito Italpress, che ha realizzato approfondimenti editoriali.

Il dibattito si è aperto con l’intervento di Lorenzo Pregliasco, founding partner di YouTrend, che ha presentato un’analisi elaborata appositamente per l’occasione. Ne hanno discusso Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, Lia Quartapelle Procopio, vicepresidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati, l’Ambasciatore Pietro Benassi, Simone Crolla, Managing Director dell’American Chamber of Commerce in Italy, e Antonio Funiciello, Head of Identity Management di Eni.

Moderato da Claudio Brachino, editorialista dell’Italpress, durante l’incontro i relatori hanno discusso delle principali sfide e opportunità legate alla nuova amministrazione statunitense. Al termine del confronto, il pubblico è intervenuto con domande e osservazioni.

L’evento ha rappresentato un importante momento di riflessione e confronto, e si inserisce nella missione di Core, YouTrend e Italpress di promuovere approfondimenti e dialogo sui temi centrali dell’attualità globale.

Sul sito di Italpress e sui canali social di Core è possibile rivedere la registrazione dell’evento e accedere ai focus editoriali dedicati.

“Siamo entusiasti di dare il via a questo ciclo di incontri bimestrali, che rappresenta una grande opportunità per approfondire temi cruciali per il contesto internazionale e per il nostro Paese partendo dall’analisi dei dati, grazie a YouTrend e agli approfondimenti giornalistici di Italpress – afferma Pierangelo Fabiano, CEO di Core -. Ringrazio i nostri partner per la collaborazione preziosa e tutti i partecipanti che hanno contribuito a rendere questa prima tappa un successo. Sono convinto che iniziative come questa possano arricchire il dibattito pubblico e creare nuove occasioni di dialogo e confronto”.

Per Lorenzo Pregliasco, Founding Partner di YouTrend, “I nostri dati mostrano un’opinione pubblica italiana preoccupata dall’avvento di Trump alla Casa Bianca, ma che al tempo stesso guarda con una certa fiducia i rapporti del nuovo Presidente con l’Italia, segnalando un atteggiamento articolato di attesa della cittadinanza italiana rispetto alla nuova amministrazione americana”.

Secondo Gaspare Borsellino, fondatore e direttore responsabile dell’agenzia di stampa Italpress, “Con la Presidenza Trump si apre un periodo nuovo per gli Stati Uniti e per il mondo intero.

In anni complessi come quelli che stiamo vivendo, un’informazione attenta ai fatti e scrupolosa nelle analisi può aiutare l’opinione pubblica a comprendere meglio i cambiamenti in atto negli equilibri geopolitici mondiali. E’ quello che già da mesi facciamo, proponendo spunti, approfondimenti giornalistici e rubriche televisive che alla tradizionale informazione politico-economica italiana accostano iniziative come quella odierna e una informazione dedicata agli Esteri sempre più approfondita e di qualità”.

