È in programma presso il Pop Up Cinema Arlecchino (Via Lame, 59/A – Bologna), giovedì 23 gennaio a partire dalle ore 15, in vista della Giornata della Memoria (27 gennaio), l’evento “Zone di interesse. Semiotica e memoria, cinema e storia“, aperto a studentesse e studenti, cittadine e cittadini per un confronto con studiosi del Dipartimento delle Arti – DAR dell’Alma Mater e di altre istituzioni, a partire dai temi del film “La zona d’interesse” di Jonathan Glazer (pluripremiato nel 2023 con Oscar, Golden Globe, Bafta e Festival di Cannes).

Il pomeriggio prevede un seminario interdisciplinare che sarà seguito dalla proiezione del film in lingua originale con sottotitoli.

Il seminario interdisciplinare, a ingresso gratuito previa registrazione sul sito, vedrà gli interventi di Roy Menarini (Università di Bologna), Matteo Pasetti (Università di Bologna e Istituto storico Parri Bologna), Elena Pirazzoli (Ricercatrice indipendente), Mario Panico (Università di Amsterdam), Lucio Spaziante (Università di Bologna), moderati dalla prof.ssa Cristina Demaria (Delegata per l’Equità, Inclusione, Diversità – Università di Bologna) e della prof.ssa Rita Monticelli (Docente Unibo e Delegata per i Diritti umani – Comune di Bologna).

A seguire, alle 17.30, sarà proiettato il film che racconta la vita quotidiana di Rudolph Höss, il comandante di Auschwitz, che abitava con la sua famiglia a poca distanza da uno dei forni crematori. La suggestione del regista pone gli spettatori nella inquietante esperienza di osservare la vicenda attraverso lo sguardo dei carnefici, e non delle vittime.

L’ingresso in sala per la visione del film è gratuito per 200 studentesse e studenti dell’Università di Bologna. I posti saranno assegnati ai primi che si registreranno sul sito dell’evento. Tutti gli altri studenti e cittadini potranno accedere fino a riempimento sala, acquistando il biglietto presso la Biglietteria del Pop Up Cinema Arlecchino. Il film uscirà nuovamente nelle sale per la Giornata della Memoria, dal 26 al 29 gennaio (maggiori informazioni sul sito di Pop Up Cinema Arlecchino).

L’evento, organizzato dall’Alma Mater nell’ambito delle iniziative promosse dal Tavolo Interistituzionale celebrazioni giorno della Memoria, è realizzato in collaborazione con l’Istituto storico Parri e con il supporto di I Wonder Pictures e Pop Up Cinema Bologna.

Inoltre, a partire dal 23 gennaio fino alla fine del mese, in Rettorato (corridoio di Via Zamboni, 33), sarà presente un’installazione floreale sotto la targa marmorea che l’Alma Mater ha posto a perenne ricordo delle vittime della persecuzione razziale.

Lunedì 27 gennaio, alle 18, presso il Teatro del DAMSLab (Piazzetta P. P. Pasolini, 6 – Bologna), si svolgerà invece l’incontro “Hitler fa gola a tutti“, con il drammaturgo Marco Martinelli in dialogo con il prof. Gerardo Guccini. A partire dalla sua opera “Lettere a Bernini”, Martinelli rifletterà sul substrato politico e i risvolti processuali della sua drammaturgia, evidenziando i filamenti che connettono le turbolenze dialettiche del passato e le frastornanti trasformazioni in presa diretta del tempo odierno.