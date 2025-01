Pochi giorni fa, durante il servizio di controllo del territorio, l’Unità Cinofila del Corpo di Polizia Locale Terre di Castelli, ha notato in circolazione un furgone che era stato inserito in una lista di veicoli sospetti in quanto, qualche giorno prima, nel territorio del comune di Spilamberto, a seguito dell’alt imposto da una pattuglia si era dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Dopo averlo incrociato, la pattuglia dell’unità cinofila, invertiva il senso di marcia, inseguiva il veicolo e riusciva a bloccarlo in condizioni di sicurezza su via Vignolese a Spilamberto al confine con il territorio di Vignola.

All’interno del veicolo erano presenti due persone, conosciute alle forze dell’ordine, intente a fumare sostanza stupefacente rivelatasi, in seguito, marijuana. Durante il controllo dei documenti si accertava che il conducente, G.T. di anni 41 residente a Vignola, non era titolare di patente in quanto revocata da oltre 10 anni con provvedimento emesso dalla Prefettura di Modena regolarmente notificato.

Entrambi i soggetti apparivano nervosi e tesi, facendo emergere il sospetto che a bordo fosse trasportata della sostanza stupefacente. Avendone la disponibilità immediata, si faceva intervenire il cane antidroga Fait, che non appena entrava dentro al furgone segnalava la presenza di sostanza stupefacente sotto al sedile lato passeggero. Il conduttore di Fait estraeva un barattolo in vetro chiuso ermeticamente contenente foglie essiccate che reagivano positivamente al Narcotest e risultavano essere marijuana.

La sostanza è stata immediatamente sequestrata e messa a disposizione delle Autorità competenti. Al possessore della sostanza è stato contestato l’uso personale così come stabilito dal Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti. Il conducente è stato anche denunciato per guida in seguito all’assunzione di sostanza stupefacente e sanzionato per aver condotto il veicolo senza la patente. Il conducente, infatti, è stato sottoposto ad accertamenti preliminari mediante i pre-test per la ricerca di sostanza stupefacente, in dotazione al comando, con esito positivo alla saliva e contestuale accompagnamento presso il presidio ospedaliero per il prelievo di liquidi biologici.