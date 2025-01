Al Teatro Dehon di Bologna martedì 28 gennaio ore 21 in scena il filosofo e divulgatore culturale Riccardo Dal Ferro – Rick DuFer con “TERRA SOLARIS: storie e musiche di fantasmi“, accompagnato dalle musiche originali di Carol Mag.

Hai mai incontrato un fantasma?

I fantasmi su Solaris, che ci parlano dei nostri rimpianti; quelli del Paradiso di Dante, che ci spingono ad accettare la difficile realtà della vita; i fantasmi di Gulliver e di Shakespeare, che ci mettono di fronte ai nostri limiti e alle domande inaccettabili.

E poi, ci sono i fantasmi di Rick DuFer e Carol Mag che, sul palcoscenico, ci ricordano quanto sia importante saper parlare con i nostri fantasmi, senza ignorarli, al fine di imparare a vivere meglio ascoltando coloro che non vivono più. “Terra-Solaris” è un monologo in cui la letteratura e la musica si intrecciano, mettendoci in connessione con i fantasmi delle nostre vite: tra la vita e la morte, tra l’arte e la scienza, tra la parola e la musica, Rick DuFer e Carol Mag, fantasmi da palcoscenico, accompagnano gli spettatori in un viaggio attraverso l’inconscio, il desiderio e l’eternità.

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna Tel. 051.342934 – www.teatrodehon.it