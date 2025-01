Ultimi ritocchi in corso prima dell’apertura ufficiale del nuovo spazio multifunzionale nel cuore del parco della Montagnola. L’appuntamento è sabato 1 febbraio alle 11 al Parco della Montagnola, alla presenza del sindaco di Bologna Matteo Lepore e dell’architetto Mario Cucinella, per il taglio del nastro. Sarà questo il primo momento pubblico di una serie di iniziative che animeranno tutta la giornata e la domenica, tra reading, musica, proiezioni, esplorazioni guidate e attività per persone adulte, bambine e bambini.

Un’occasione per la cittadinanza per entrare per la prima volta nelle “bolle”, i tre edifici vetrati ad alta efficienza energetica che costituiscono la struttura multifunzionale, uniti tra loro da un porticato che si snoda fra gli alberi, non lontano dalla grande fontana: una sala polivalente più grande che potrà ospitare fino a 200 persone, uno spazio più piccolo che sarà dedicato ad attività laboratoriali e infine uno spazio destinato a diventare un Kinder Caffè.

Gli spazi dall’1 febbraio saranno in uso alla Fondazione IU Rusconi Ghigi che li gestirà, secondo il modello dell’amministrazione condivisa, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, le istituzioni scolastiche e le realtà territoriali da sempre attive nella animazione del Parco e con il coinvolgimento della cittadinanza.

Finanziato e realizzato dal Comune di Bologna anche attraverso fondi europei, sarà quindi un nuovo centro multifunzionale a servizio di cittadine e cittadini, che vedrà alternarsi iniziative pubbliche, con particolare attenzione a scuole, bambine e bambini, adolescenti e famiglie, riguardanti i temi dell’educazione ambientale; attività di coinvolgimento, divulgazione e sensibilizzazione nell’ambito di Bologna Verde, rivolte a tutta la cittadinanza, sui temi della natura, della sostenibilità ambientale e della transizione energetica ed ecologica; ma anche iniziative pubbliche di approfondimento su natura e storia del territorio.

Non solo, per rispondere ulteriormente ai bisogni emersi dal territorio, questi spazi avranno anche un’importante funzione civica e sociale, attraverso momenti quotidiani dedicati alla libera fruizione da parte delle persone e momenti destinati ad ospitare iniziative promosse e organizzate dalle realtà civiche cittadine.

Il Caffè sarà gestito da Arci Bologna, Frida nel parco, #FreeMontagnola e Officine Solidali Bologna, realtà selezionate tramite avviso della Fondazione IU nelle scorse settimane. In particolare, si avvierà un’attività di somministrazione temporanea che andrà a strutturarsi per fasi progressive fino ad arrivare nei prossimi mesi all’apertura di un Kinder Caffè, cioè di un bar a misura di bambine e bambini.

Filla, nuova linfa in Montagnola

Questo nuovo hub della sostenibilità meritava un nome nuovo: per raccontare il nuovo complesso è stato creato un neologismo, che affonda le sue radici nella lingua greca e gioca su una serie di rimandi. Da un lato Φύλλον/fillon, il termine greco che designa la foglia e che richiama le parole di Cucinella, il quale ha definito il complesso “una foglia bianca posata in mezzo agli alberi”, dall’altro l’assonanza con il verbo Φιλέω/fileo, ossia prendersi cura, voler bene, invito che viene rivolto a tutta la cittadinanza per una gestione consapevole e rispettosa dell’ambiente.

Il progetto è stato sviluppato dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi e curato dall’agenzia MEC&Partners, che ha ideato il naming e disegnato il brand.

Il programma dell’inaugurazione: 1 e 2 febbraio

Sabato 1 febbraio

ore 11

Presentazione, taglio del nastro e visita degli spazi alla presenza delle istituzioni

ore 12

La voce degli alberi: storie, note, foglie e forme

Reading musicale, per bambini e bambine e persone di tutte le età

Introduce: Marcella Terrusi, Università di Bologna

Letture a cura di: Alessia Canducci, attrice e Alfonso Cuccurullo, attore

Musiche a cura di: Federico Squassabia

ore 15

Viaggio nella storia del primo parco pubblico di Bologna

Racconto storico del parco della Montagnola con esplorazione guidata.

A cura di Manuela Faustini, Comune di Bologna e Ivan Bisetti, Fondazione IU Rusconi Ghigi

ore 17

Bologna Montagnola Novecento (2024, 30′)

I mercatini e le grandi fiere, le Feste dell’Unità, le giostre sotto la neve, il circo Togni, le passeggiate delle famiglie: la Montagnola è, negli archivi di pellicole amatoriali girate nel Novecento, il luogo più rappresentato. La riscopriamo nelle immagini girate dai bolognesi nel corso del Novecento.

A cura di Fondazione Home Movies – Archivio Nazionale del film di famiglia

Sonorizzazione dal vivo di Lorenzo Valdesalici

Introduce Paolo Simoni, Direttore della Fondazione Home Movies

Domenica 2 febbraio

ore 10

Montagnola Aperta

Tra dentro e fuori: esplorazioni, letture e giochi

Laboratorio di educazione ambientale per bambine e bambini negli spazi di Filla e nel parco (3-11 anni e famiglie).

A cura di Paolo Donati e Stefania Lodi, Fondazione IU Rusconi Ghigi

dalle 10

Bologna Montagnola Novecento (2024, 30′ – disponibile in loop)

Proiezione di sequenze filmiche amatoriali

A cura di Fondazione Home Movies – Archivio Nazionale del film di famiglia.