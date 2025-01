Al mattino cielo molto nuvoloso, soprattutto sul settore occidentale dove saranno possibili deboli piogge lungo le aree montane. Nel pomeriggio le piogge tenderanno a transitare interessando principalmente l’appennino centro-orientale e Romagna esaurendosi rapidamente con schiarite in pianura a partire da ovest.

Temperature Minime in ulteriore aumento con valori compresi tra 4 e 6 gradi. Massime in aumento, più marcato sul settore centro-orientale, con valori intorno ai 9 gradi sul piacentino e 12-16 gradi sul settore centro-orientale. Venti In prevalenza sud-occidentali moderati sui rilievi e deboli in pianura. Mare Tra poco mosso e mosso.

(Arpae)