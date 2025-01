Per il ciclo DUSEracconti – Storie di donne, mercoledì 29 gennaio (ore 21) arriva sul palco del Teatro Duse di Bologna Caterina Guzzanti con ‘Secondo lei’ suo primo testo di prosa e prima regia. Affiancata da Federico Vigorito, l’attrice affronta il tema della fragilità in un intimo e delicato flusso di pensiero sul rapporto di coppia. Una storia sulla crisi tanto del maschio quanto della femmina, in cui dolore e ironia convivono nelle dinamiche paradossali della vita a due.

In scena va una prospettiva di parte, ma aperta e mai giudicante, che in modo perentorio pone al centro una profonda riflessione sulle dinamiche e le conseguenze della coppia a tutti i costi. L’amore idealizzato come luogo sicuro e salubre diventa negazione quotidiana e sistematica del bisogno e del desiderio altrui: un silenzioso campo di battaglia in cui fraintendimenti e necessità affondano goffamente in un pantano di aspettative tradite e promesse disattese, mentre il solo imbarazzante desiderio sarebbe quello di essere capiti, accettati e perdonati. Da dove viene la sensazione che per diventare adulti ci si debba rifugiare nell’altra persona anziché investire nella propria indipendenza? Perché non scappiamo a gambe levate neanche quando nella coppia ci sono più compromessi che felicità? A queste domande tenta di rispondere Caterina Guzzanti con ‘Secondo lei’, attraverso il linguaggio drammaturgico, complice la letteratura, sessant’anni dopo l’esistenzialismo di Simone De Beauvoir.

