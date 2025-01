Rovistava all’interno di un auto in sosta con il vetro anteriore rotto alle cinque del mattino, ma il passaggio di una pattuglia del reparto Navile della Polizia Locale ha rovinato i suoi piani. È accaduto ieri in via Parri, quando appunto gli agenti si sono accorti di un uomo che con una torcia stava rovistando all’interno di un auto in sosta con il vetro anteriore rotto. Alla vista degli operatori, l’uomo è fuggito nel parco a fianco, ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato.

Con sé aveva la refurtiva e gli arnesi da scasso e, condotto in Questura, è stato poi denunciato per furto aggravato. Inoltre, è risultato essere irregolare sul territorio italiano, quindi trattenuto negli uffici immigrazione per le procedure di espulsione. La refurtiva è stata restituita al proprietario dell’auto, un turista umbro che nel frattempo aveva sporto querela negli uffici della Polizia Locale.