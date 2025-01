La compagnia H.O.T. Minds torna in scena dopo 12 anni al Teatro Carani, domenica 30 marzo alle 20:00, con il nuovo spettacolo musicale HÈROS️. Un’emozionante produzione che vi trasporterà tra i miti e la magia dell’antica Grecia, grazie a musiche eseguite dal vivo, tradotte per la prima volta in italiano, e a canzoni inedite.

HÈROS è un avvincente racconto di eroismo, coraggio e amore. Ercole, semidio dalla forza sovrumana, viene sottratto dall’Olimpo da Ade, malvagio dio degli inferi, e cresce sulla Terra come un comune mortale. Grazie all’aiuto del satiro Filottete e all’amore di Megara, Ercole affronta un viaggio epico per dimostrare il suo valore e conquistare un posto tra gli dei.

Riuscirà a superare le sfide mitologiche e scoprire cosa significa davvero essere un eroe?

Gli H.O.T. Minds presentano questo spettacolo con musiche eseguite dal vivo, arricchite per la prima volta da traduzioni in italiano e da canzoni inedite. Il pubblico sarà trasportato in un viaggio emozionante tra mito e magia, immergendosi nell’affascinante mondo dell’antica Grecia! Con scenografie spettacolari e un cast di talentuosi artisti, “Hèros” offre un’esperienza teatrale indimenticabile che celebra la potenza dei miti e la bellezza della musica.

Le scene e la regia di questo spettacolo sono curate con maestria da Sarah Conventi e Giorgia Burani. La direzione musicale è affidata agli esperti Marco Prampolini e Matteo Camellini, mentre le coreografie sono create dalla talentuosa Anna Busani. La direzione corale è nelle capaci mani di Mattia Veroni, e l’orchestra è diretta dal rinomato Roberto Marra.

Il prezzo del biglietto intero è di € 20, ridotto € 15 (under 18) prenotabile tramite biglietteria del Teatro Carani di Sassuolo.

Info e news: https://www.compagniahotminds.it/