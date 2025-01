Arriva al Teatro Celebrazioni di Bologna lo spettacolo Tenente Colombo. Analisi di un omicidio, con protagonista il celeberrimo detective tra i più amati di tutti i tempi, in programma venerdì 31 gennaio e sabato 1° febbraio alle ore 21.00.

L’allestimento di questo giallo poliziesco, scritto nel 1962 da Richard Levinson e William Link (titolo originale Prescription: Murder), è firmato dal regista Marcello Cotugno, che ne ha curato anche la traduzione italiana e l’adattamento assieme a David Conati.

La commedia Levinson-Link – già rappresentata con successo in America, Francia e Inghilterra – al suo esordio ha tenuto banco a Broadway per diversi anni, e in seguito fu riadattata dagli stessi autori per il piccolo schermo, diventando una popolare serie tv nell’interpretazione del pluripremiato Peter Falk. La sua caratteristica peculiare, nonché novità nell’ambito del genere giallo, era che per la prima volta lo spettatore assisteva al delitto guardando negli occhi l’assassino, scoprendo da subito dunque la sua identità, fino ad allora svelata solo nella scena finale.

