Continua a soffiare un vento molto forte su gran parte dell’Emilia-Romagna. L’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, sulla base dei dati previsionali di Arpae, ha emesso un’allerta rossa a partire dalle 12 di oggi, martedì 28 gennaio, fino alla mezzanotte. Nella seconda parte della giornata, infatti, sono previsti venti sud-occidentali di tempesta (89 – 102 km/h) lungo la fascia appenninica centro-orientale fino alla fascia pedecollinare, con possibili raffiche di intensità superiore nelle zone di crinale. Sui rilievi occidentali, sulle colline centrali e nelle zone di pianura centro-orientale sono attesi venti di burrasca forte (75 – 88 km/h). Nelle altre zone di pianura e sulle colline più occidentali, previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h).

Sono già in corso interventi dei Vigili del Fuoco nei territori delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena. Il Cor, Centro operativo regionale (in viale Silvani, a Bologna) è aperto da ieri sera 24 ore su 24. Aperti anche i Ccs (Centri coordinamento dei soccorsi) di Piacenza, Parma e Reggio, e i Coc (Centri operativi comunali) di alcuni territori del parmense e del piacentino. Operativo, inoltre, il Servizio di piena a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ravenna.

Tornando all’allerta, le precipitazioni, in attenuazione, anche a carattere di rovescio o temporale sul settore centro orientale, potranno causare ruscellamenti diffusi lungo i versanti, frane e innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua.

Per quanto riguarda la criticità idraulica– allerta arancione– nella parte orientale della regione, riguarda la piena in atto sul fiume Lamone, causata da una piovosità intensa localizzata nella parte montana. In arancione per criticità idraulica anche le aree centrali emiliane (piena del Reno) e quelle centro-occidentali per Panaro, Secchia ed Enza. Più a ovest, c’è attenzione per il transito delle piene di Taro e Parma.

Per la giornata di domani, mercoledì 29 gennaio, sono previsti inizialmente ancora venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da sud-ovest, con rinforzi temporanei o raffiche di intensità superiore, sui rilievi e sulla fascia pedecollinare centro-orientale. Fenomeni, questi, in attenuazione nel corso del mattino. La criticità idraulica nella pianura centro occidentale (allerta gialla) è dovuta alla propagazione della piena nei tratti a valle dei fiumi Enza, Secchia e Panaro e, nella pianura centro-orientale, per il fiume Reno e affluenti. Saranno possibili fenomeni franosi, localizzati su versanti particolarmente fragili in seguito delle piogge dei giorni precedenti.

L’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con Arpae E-R, segue l’evoluzione della situazione. Si raccomanda di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla seguente piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it.

L’Agenzia consiglia inoltre tutta una serie di comportamenti da seguire in caso di vento forte, a seconda che ci si trovi all’aperto, in montagna, al mare, in auto, in casa o sul posto di lavoro: Cosa fare in caso di vento – Allerta Emilia Romagna