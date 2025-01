La Conferenza Territoriale Socio Sanitaria Metropolitana di Bologna (CTSSM), nella giornata di martedì 28 gennaio si è riunita e ha espresso parere positivo all’unanimità sui nominativi designati dalla Regione per i ruoli di Direttore/Direttrice afferenti alle due Ausl di Bologna e Imola e per il ruolo di Direttore dell’Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS di Bologna. Il parere verrà inviato alla Regione per la nomina ufficiale, che avverrà attraverso un decreto del Presidente della Regione entro il 31 Gennaio.

I nominativi designati in qualità di Direttori/Direttrici sono:

Dott.ssa Anna Maria Petrini, Direttrice Generale dell’AUSL di Bologna

Dott.ssa Agostina Aimola, Direttrice Generale della Azienda USL di Imola

Dott. Andrea Rossi, Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS di Bologna

I componenti della CTSSM esprimono apprezzamento rispetto all’individuazione di professionisti/e di indubbia qualità e competenza, con cui sarà possibile affrontare le nuove sfide che riguarderanno la sanità dell’area metropolitana bolognese per garantire e potenziare un servizio pubblico, universale, avanzato e attento alle esigenze e ai bisogni di cura dei cittadini e delle cittadine.

La CTSSM augura buon lavoro ai/alle nuovi/e dirigenti e agli operatori e alle operatrici della sanità dell’area metropolitana bolognese: nonostante un quadro nazionale complesso, la qualità delle nuove figure dirigenziali individuate permetterà di realizzare innovazioni funzionali al rafforzamento della sanità pubblica.