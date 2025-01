Dalle ore 11:30 di oggi i vigili del fuoco reggiani sono mobilitati per i danni causati dalle forti raffiche di vento, nei comuni di Reggio Emilia, Scandiano, Albinea, Quattro Castella, Bibbiano e Sant’Ilario d’Enza. Sono stati effettuati una 50na di interventi per alberi pericolanti o abbattuti e dissesti di grondaie, tegole e coperture. Impegnati35 uomini.

Alle 19 risultano ancora 40 interventi in coda.

Si sono verificati danni anche alla rete telefonica appenninica (Cerreto Alpi, Ventasso): interrotte 7 utenze fisse. Criticità sulle linee elettriche di Albinea, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Baiso, Casalgrande, Scandiano.