Dopo sette anni dal suo debutto al Teatro Celebrazioni di Bologna – che lo ha visto in scena con Vernia o non Vernia: questo è il problema – Giovanni Vernia torna a calcare il palcoscenico bolognese di via Saragozza con il suo ultimo spettacolo Capa Fresca, proposto domenica 2 febbraio alle ore 18.00.

Attuale e ironico, lo show – con la regia di Giampiero Solari e Paola Galassi – nasce dalla consapevolezza che non c’è più spazio al mondo per la fantasia e per l’immaginazione. Con Capa Fresca Vernia prova dunque a sdrammatizzare, trovando il lato divertente e dissacrante di tutto ciò che lo circonda, nella maniera più geniale.

Ed ecco la scelta del titolo dello spettacolo: chi “tene’ ‘a capa fresca” (“tiene la capa fresca”), secondo un detto napoletano entrato anche nel gergo comune, si intende chi, scherzosamente, ha la testa libera da pensieri faticosi e preoccupanti, sempre pronto a guardare la parte ironica in tutto ciò che accade e a vivere ogni occasione sdrammatizzando. Lo stesso padre di Vernia, di origini pugliesi, ripeteva sempre al figlio che teneva “la capa fresca”.

