Sono stati circa un migliaio gli interventi dei Vigili del Fuoco ieri in Emilia-Romagna, colpita da fortissime raffiche di vento. Di questi, quasi la metà per rimuovere alberi pericolanti che sono caduti o si sono spezzati. Bologna, Modena e Reggio Emilia le province con più segnalazioni: quasi 300. Inoltre, a Cesenatico (FC), la Guardia Costiera e la Capitaneria di porto di Rimini hanno soccorso i quattro membri dell’equipaggio di un peschereccio, naufragato sugli scogli di fronte alla spiaggia: soccorsi sul posto dal personale del 118, sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena in via precauzionale.

“Ringrazio i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e il personale sanitario di tutta la Regione che sono al lavoro ininterrottamente da ieri pomeriggio e hanno proseguito nei loro interventi tutta la notte e questa mattina per mettere in sicurezza persone, strade e terreni- sottolinea il presidente della Regione, Michele de Pascale-. Come loro, desidero ringraziare anche i volontari di Protezione civile, che come in ogni emergenza non hanno fatto mancare il proprio apporto prezioso: da ieri, è aperto 24 ore su 24 il Cor, il Centro operativo regionale, con i tecnici a disposizione, oltre a diversi Centri di coordinamento dei soccorsi e Centri operativi comunali. Per fortuna la situazione è sotto controllo e non si segnalano criticità”, ha concluso de Pascale.

La provincia con più interventi per maltempo è stata quella di Bologna, con 188. Seguono Modena con 114 e Reggio Emilia con 86. In Romagna, 34 quelli a Ravenna, 30 a Forlì-Cesena, 25 a Rimini. Quindi 22 a Ferrara, 7 a Parma e 7 a Piacenza. I dati sono aggiornati alle 8 di stamattina. Le persone soccorse in tutta l’Emilia-Romagna sono state 23.