Sono proseguiti, anche durante la notte, gli interventi dei Vigili del fuoco in provincia di Reggio Emilia dovuti al maltempo che, nella giornata di ieri, ha interessato buona parete della regione. Alle 11.30 di questa mattina risultano effettuati 90 interventi, una decina quelli in coda. Nelle immagini una quercia caduta in via Montale a Quattro Castella e il crollo del tetto di un capanno attrezzi in via Conte re ad Albinea.