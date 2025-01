Nuove potenzialità diagnostiche per la Struttura di Radiologia dell’Ospedale Sant’Anna saranno inaugurate venerdì 31 gennaio alla presenza del sindaco di Castelnovo Monti e presidente dell’Unione montana dei comuni dell’Appennino reggiano Emanuele Ferrari, del presidente della Provincia di Reggio Emilia e della Ctss Giorgio Zanni, del Direttore generale Cristina Marchesi, del responsabile medico dell’ospedale Antonio Poli, del Direttore del Dipartimento Diagnostica per immagini Pierpaolo Pattacini.

La risonanza magnetica da 1,5 Tesla e il Mammografo Selenia Dimensions sono stati acquisiti con i fondi messi a disposizione dal PNRR per il rinnovo del parco tecnologico delle aziende sanitarie, per un investimento che supera in questa sede la cifra di 1,5 milioni di euro.

L’appuntamento è in via Roma n.2 alle ore11. La cittadinanza è invitata a partecipare.