“Continui sono gli episodi di aggressione e violenza nei confronti dei capitreno e di tutto il personale di stazione front-line. Abbiamo scioperato e manifestato per denunciare la paura quotidiana di tutto il Personale, per sollecitare le istituzioni e le aziende a trovare soluzioni condivise” – affermano le Segreterie Regionali dell’Emilia-Romagna FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL, FAST, ORSA.

“Solo nel 2024, in tutte le Imprese Ferroviarie, si sono registrati oltre 800 episodi violenti ai danni del personale che lavora in treno o in stazione: senza contare le minacce, gli sputi e gli insulti, che spesso sfuggono alle statistiche.

In Emilia-Romagna, dopo una serie di scioperi regionali proclamati in seguito a gravi casi di aggressione fisica subiti dal Personale, abbiamo avviato in dicembre un tavolo di confronto con la Prefettura di Bologna. Un confronto che deve continuare con il coinvolgimento, insieme ai Sindacati di settore, di Aziende e Istituzioni Regionali e Locali, per garantire il diritto alla sicurezza per tutte e tutti, in ogni ambito del trasporto ferroviario in regione. L’obiettivo è di individuare e promuovere nuove misure sinergiche e di sistema per prevenire e contrastare il fenomeno delle aggressioni al Personale ferroviario.

Dal martedì 28 gennaio a martedì 4 febbraio 2025 il Personale ferroviario indossa, come segno di protesta, una spilla personalizzata con il logo “STOP AGGRESSIONI – La violenza NON prende il treno”.

“Chiediamo a cittadini e utenti – concludono FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL, FAST, ORSA – di unirsi in un impegno condiviso per sostenere le richieste di lavoratrici e lavoratori e dei Sindacati e per rendere il viaggio di tutti più sicuro.

Per questo in Emilia-Romagna convochiamo un presidio con volantinaggio presso la Stazione di Bologna c.le lunedì 3 febbraio dalle ore 10 alle ore 13″.