Ospite presso una struttura ricettiva in zona stazione ferroviaria storica di Reggio Emilia, nella tarda mattinata di ieri si sarebbe introdotto nello spogliatoio del personale addetto alle pulizie, dal quale avrebbe asportato alcuni indumenti oltre ad una borsa contenente 200 euro e documenti ed effetti personali vari. Vistosi scoperto dagli addetti, che contattavano nell’immediato il 112, si nascondeva all’interno dello spogliatoio bloccando la porta e impedendo l’accesso ai militari.

Riusciti ad entrare all’interno della stanza, i carabinieri venivano aggrediti con calci dall’uomo che, in evidente stato di forte agitazione psicofisica, impugnando un coltello cercava di guadagnarsi la fuga. Prontamente raggiunto, senza non poche difficoltà per la perdurante ed energica resistenza opposta, gli operanti riuscivano a bloccarlo e a porlo in sicurezza. Nell’occorso sia i militari che il reo riportavano lesioni. Successiva perquisizione permetteva di rinvenire nella disponibilità dell’indagato circa 1 grammo di cocaina, che veniva sottoposta a sequestro unitamente al coltello da cucina della lunghezza complessiva di 20 cm, di cui 11 di lama. La refurtiva recuperata veniva restituita al legittimo proprietario.

E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri quando, con le accuse di rapina, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno arrestato un reggiano di 26 anni, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia. La condotta delittuosa dell’uomo ha visto due carabinieri finire in ospedale con prognosi di 10 giorni ciascuno per le lesioni riportate.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.