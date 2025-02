Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno proceduto al ritiro cautelare di sei fucili da caccia regolarmente detenuti da un uomo residente in un comune del distretto ceramico.

Il provvedimento dei militari è stato adottato d’iniziativa allorché l’interessato è stato segnalato da una donna, con la quale aveva avuto nel passato una relazione sentimentale, mentre cercava di avvicinarla contro la volontà della stessa.

Gli operanti, seppure in assenza di denuncia da parte della donna, hanno precauzionalmente condotto l’uomo in caserma per comprendere i motivi della sua insistenza e, rilevato che custodiva le indicate armi in casa, hanno applicato il disposto dell’art. 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che prevede, al secondo comma, che in caso di urgenza si possa procedere all’immediato ritiro di armi alle persone ritenute capaci di abusarne, in deroga alla facoltà esclusiva del Prefetto in materia.

Proprio al Prefetto i Carabinieri faranno un completo rapporto sulla vicenda, affinché l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza possa assumere determinazioni in merito. Ove dovessero sussistere le condizioni che hanno portato al ritiro cautelare, all’interessato verrà imposto il divieto di detenere armi.