Diecimila presenze in appena due giorni: Castelfranco Emilia si è trasformata, nel primo fine settimana di febbraio, in una dolce capitale del gusto grazie alla quarta edizione di “Ciocco C’è”, il Festival del Cioccolato che ha animato il centro storico con due giorni di eventi, sapori e divertimento. L’iniziativa, ormai appuntamento fisso del calendario cittadino, ha saputo ancora una volta conquistare il pubblico, offrendo una vasta gamma di attività per tutte le età, tra degustazioni, laboratori, spettacoli e show cooking.

L’inaugurazione ufficiale del Festival si è tenuta sabato mattina in piazza Garibaldi, dove il tradizionale taglio del nastro ha dato il via alle celebrazioni. Alla cerimonia hanno partecipato le istituzioni locali, i Maestri Cioccolatieri ACAI e i partner dell’evento, accompagnati dalla vivace partecipazione del pubblico. Da subito il centro storico si è animato con iniziative di grande successo: la maratona di letture per bambini, curata dall’associazione Bugs Bunny, ha saputo mescolare cultura e dolcezza regalando cioccolato e premi ispirati al mondo delle fiabe.

Tra i momenti clou del primo giorno, spiccano la realizzazione delle praline al cioccolato da parte dei Maestri Cioccolatieri, affiancati dagli studenti dell’Istituto Spallanzani, e i laboratori per i più piccoli, che si sono trasformati in “Piccoli Pasticceri” con grembiulini e sac à poche in mano. La maxi tavoletta di cioccolato da Guinness dei Primati, lunga 20 metri, ha catalizzato l’attenzione del pubblico nel pomeriggio, mentre il “Ciocco Aperitivo” ha concluso la serata tra musica, rhum e cioccolatini.

Domenica 2 febbraio, il Festival ha proseguito con altre iniziative coinvolgenti. Piazza Garibaldi è stata teatro di show cooking dedicati alle praline e di eventi per famiglie, come gli spettacoli di burattini e il torneo di scacchi al cioccolato, un’idea originale che ha mescolato strategia e dolcezza. Grande interesse ha suscitato la visita guidata all’Acetaia Comunale, che ha permesso ai partecipanti di scoprire i segreti dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P., un’eccellenza del territorio. Il Festival si è concluso in grande stile con i gustosi show cooking finali, che hanno visto protagonisti chef, studenti e bartender in una celebrazione creativa del cioccolato.

L’assessore a cultura ed eventi, Silvia Cantoni, ha espresso grande soddisfazione per l’esito della manifestazione: «”Ciocco C’è” si conferma un evento capace di far incontrare le persone e valorizzare il nostro centro storico. Non si tratta solo di un’occasione per scoprire il cioccolato, ma di una vera e propria festa che unisce la comunità, stimola il commercio locale e arricchisce la nostra offerta culturale. Quest’anno abbiamo voluto puntare su un programma ancora più ampio e diversificato, coinvolgendo scuole, associazioni e operatori del settore. Il risultato è stato straordinario».

Cantoni ha poi sottolineato il valore strategico dell’evento per la promozione territoriale: «In un momento in cui le città di medie dimensioni devono trovare nuove modalità per attrarre visitatori e rilanciare il commercio locale, iniziative come questa rappresentano un modello vincente. Il nostro obiettivo è duplice: offrire momenti di socialità e al tempo stesso rafforzare il centro commerciale naturale lungo Corso Martiri, trasformando Castelfranco Emilia in un luogo dove tradizione e innovazione convivono», ha concluso soddisfatto l’assessore.