Incontri di orientamento negli istituti superiori del territorio per offrire agli studenti e alle studentesse che frequentano gli ultimi anni strumenti concreti per affrontare il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. Li realizza da gennaio ad aprile il Centro per l’impiego di Vignola presso gli istituti “Agostino Paradisi” e “Primo Levi”, con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e favorire scelte consapevoli per il futuro formativo e professionale dei giovani.

L’iniziativa, formalizzata da protocolli di collaborazione tra le due scuole e l’Agenzia regionale per il lavoro, prevede incontri di informazione e orientamento, rivolti alle classi terze, quarte e quinte, durante i quali gli operatori e le operatrici del Centro per l’impiego illustreranno le dinamiche del mercato del lavoro, le tipologie contrattuali esistenti, le opportunità di formazione post-diploma (come i percorsi ITS e IFTS) e gli strumenti per la ricerca attiva di lavoro, inclusi la stesura del curriculum e le modalità di candidatura alle offerte. Particolare attenzione verrà dedicata al programma EURES per il lavoro all’estero e agli eventi di incontro tra domanda e offerta di lavoro organizzati a livello territoriale.

“È fondamentale che i giovani abbiano accesso a informazioni chiare e strumenti pratici per orientarsi nel mondo del lavoro e della formazione – dichiara Marco Melegari, dirigente del Servizio territoriale Centro 2 dell’Agenzia regionale per il lavoro –. Questo progetto nasce dalla volontà di rafforzare il legame tra scuola e mercato del lavoro, creando opportunità concrete per i ragazzi in un’ottica di crescita e sviluppo del territorio” .

Il progetto vuole inoltre supportare quegli studenti che si trovano in situazioni di difficoltà o a rischio di abbandono scolastico. Per questo, attraverso attività anche personalizzate e individuali e con il coinvolgimento dei docenti, degli psicologi scolastici e dei referenti per l’orientamento, l’iniziativa mira a trasformare eventuali insuccessi scolastici in scelte formative più adatte alle capacità e aspirazioni individuali.

Infine, oltre agli incontri in aula, gli studenti delle classi quinte avranno la possibilità di partecipare a eventi e fiere del lavoro denominati Job Day promossi dal Centro per l’impiego in collaborazione con gli Sportelli Informagiovani dell’Unione Terre di Castelli e gli enti locali. Al termine del percorso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione, utile per arricchire il proprio curriculum.

La collaborazione, che durerà tre anni con la possibilità di rinnovo, rappresenta un modello virtuoso di sinergia tra istituzioni scolastiche e servizi per l’impiego, con lo scopo di preparare i giovani a un ingresso consapevole e qualificato nel mondo del lavoro.