La Lazio vince a Cagliari e si riprende il quarto posto

CAGLIARI (ITALPRESS) – Pronto riscatto per la Lazio, che dopo la sconfitta contro la Fiorentina ritrova subito i tre punti in Serie A vincendo sul campo del Cagliari: all’Unipol Domus va in scena una partita frizzante che termina 2-1 per i biancocelesti per effetto dei gol di Zaccagni e Castellanos. In mezzo il provvisorio pari di Piccoli.

Davide Nicola sceglie Viola come supporto al suo attaccante, in panchina Gaetano. Poche sorprese per Marco Baroni, sostituito in panchina dal vice Fabrizio Del Rosso per squalifica: Zaccagni parte dal 1′, a centrocampo torna la coppia Rovella-Guendouzi. Avvio deciso della Lazio che spinge fin dai primi minuti, ma il Cagliari mostra subito di poter fare male in ripartenza: il primo tiro in porta, infatti, è dei sardi proprio con Viola, che al 6′ costringe Provedel a una parata non banale. I padroni di casa insistono con Piccoli, che manca l’impatto con il pallone, e Mina, mentre Castellanos prova a scuotere i suoi con un tiro dalla distanza che termina alto. Al 41′ la Lazio – dopo un gol annullato a Dia per un fallo di mano – sblocca il risultato: Hysaj mette in mezzo una palla leggermente arretrata a premiare l’inserimento di Zaccagni, che insacca in scivolata. Il Cagliari si ripresenta nel secondo tempo con un ottimo piglio, sfiorando la rete al 50′ con Adopo, che controlla in area ma manda alto dall’altezza del dischetto. E’ il preludio al gol, che arriva sei minuti dopo: angolo profondo di Viola, Piccoli svetta su Hysaj e non lascia scampo a Provedel. La Lazio risponde subito con Romagnoli e, dopo aver perso per infortunio anche Hysaj, si riporta in vantaggio al 64′: cross di Isaksen, sponda di testa di Dia per Zaccagni che non impatta al meglio, ma a centro area c’è Castellanos che infila il più semplice dei tap-in. Al 73′ Zaccagni sfiora la doppietta dopo l’illuminante imbeccata di Rovella, con Caprile che compie un intervento prodigioso e tiene in partita i suoi. Nicola decide di alzare la pressione inserendo Pavoletti al posto di Zappa. I sardi premono ma non sfondano, tanto che sono i biancocelesti a poter gestire il gioco negli ultimi minuti, salvo un’occasione interessante per Pavoletti che però spara alle stelle. Con questo risultato la Lazio si riprende il quarto posto salendo a 42 punti, mentre il Cagliari rimane fermo a 21 punti, a +1 dalla zona retrocessione.

